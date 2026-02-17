Meie WPC 120 UF veefiltreerimisseade tagab tänu võimsale 4-astmelisele ultrafiltreerimissüsteemile kõrge ohutuse, kui joogivee kvaliteet on teadmata. Seadet on ülilihtne kasutada, paigaldada ja hooldada. Veest eemaldatakse usaldusväärselt mitmesugused osakesed, mikroplastid, bakterid, viirused, kloor, raskmetallid ja ravimijäägid ning vee maitse paraneb oluliselt. Filtrid on pikaealised, eluiga umbes 2500 liitrit – see tähendab, et filtrit tuleb vahetada harva ning seda saab tänu mugavatele bajonettlukkudele teha kiiresti ja vaevata. WPC 120 UF jaoks pole vaja toiteühendust; kraan filtreeritud vee väljastamiseks on komplektis.