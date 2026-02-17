WPC 120 UF
WPC 120 UF veefiltreerimisseade 4-astmelise ultrafiltreerimissüsteemiga. Eemaldab usaldusväärselt osakesed, bakterid, viirused ja muud saasteained. Ideaalne tundmatute kraanivee tingimuste jaoks.
Meie WPC 120 UF veefiltreerimisseade tagab tänu võimsale 4-astmelisele ultrafiltreerimissüsteemile kõrge ohutuse, kui joogivee kvaliteet on teadmata. Seadet on ülilihtne kasutada, paigaldada ja hooldada. Veest eemaldatakse usaldusväärselt mitmesugused osakesed, mikroplastid, bakterid, viirused, kloor, raskmetallid ja ravimijäägid ning vee maitse paraneb oluliselt. Filtrid on pikaealised, eluiga umbes 2500 liitrit – see tähendab, et filtrit tuleb vahetada harva ning seda saab tänu mugavatele bajonettlukkudele teha kiiresti ja vaevata. WPC 120 UF jaoks pole vaja toiteühendust; kraan filtreeritud vee väljastamiseks on komplektis.
Omadused ja tulu
Kõrgetasemeline kaitse saastunud joogiveele3 võimsat filtrit lisakaitseks tundmatutes veetingimustes. Eemaldab osakesed, bakterid, viirused, kloori, raskmetallid, ravimijäägid. Parandab joogivee maitset.
Lihtne paigaldus ja hooldusKiire filtrivahetus tänu bajonettlukkudele ja kaane magnetkinnitustele. Lihtne ühendada veetorustikuga. Adapter ja kraan kaasas.
Suur võimekusMadalad hoolduskulud tänu harvadele filtrivahetustele tänu 2500-liitrisele elueale.
Töötab ilma elektrita
- Välist toiteühendust pole vaja.
- Paindlik kasutamiseks igas valitud kohas.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vee sisselaske rõhk (bar)
|1 - 4
|Veevarustus
|3/8″
|Filtri maht (l)
|2500
|Maksimaalne sisselasketemperatuur (°C)
|5 - 38
|Vool (l/h)
|120
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|377 x 168 x 421
Scope of supply
- Eelpuhas
- ultrafilter "Hy-Protect"
- Järelkaitse
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Joogivesi
- Köögid