1,5 m imemisvooliku komplekt 1“(25 mm) torudele
Imemisvooliku komplekt, kuhu kuulub 1,5 m ühendusvalmis vaakumikindel imemisvoolik, mille saab ühendada 1“ torustiku imemispoolele. Ideaalne elektrooniliste survepumpade ja majapidamispumpadega kasutamiseks.
Lihtsalt ühendage pump otse hoone sees oleva toru külge: kasutage selleks PerfectConnect ühendusega 1,5 m voolikut, mis sobib 1“ (25 mm) imitorudele. Komplekti kuulub 3/4“ läbimõõdu ja mõlemas otsas G1 ühenduskeermega (33,3 mm) vaakumikindel 1,5 m imemisvoolik ning ühendustarvik 1“ imitorude jaoks. Imemisvooliku komplekti saab hõlpsasti kinnitada aiapumpade, elektrooniliste survepumpade ja majapidamisveepumpade imemispoolele. Vooliku painduvus tagab hoonetes ka oluliselt väiksema mürataseme. Kärcheri BP seeria lisatarvikute PerfectConnect ühendus võimaldab neid ühendada eriti lihtsasti, tagades samas töökindla ühenduse ja probleemideta pumpamise.
Omadused ja tulu
Vaakumikindel ühendus pumbast kuni kaevu ja torudeni
- Majapidamisvee pumba ühendamisel saab seda voolikut kasutada imemispoolel, et teostada paindlik ja müravaba ühendus pumba torusüsteemiga.
Ühendustarvik keermeta 1“ imitorudele
- Pumba ühendamine 1“ torude külge ilma tööriistadeta.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|1,5
|Keerme suurus
|G1
|Läbimõõt
|3/4″
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|216 x 91 x 245
Seadmed
- Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.