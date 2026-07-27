Lihtsalt ühendage pump otse hoone sees oleva toru külge: kasutage selleks PerfectConnect ühendusega 1,5 m voolikut, mis sobib 1“ (25 mm) imitorudele. Komplekti kuulub 3/4“ läbimõõdu ja mõlemas otsas G1 ühenduskeermega (33,3 mm) vaakumikindel 1,5 m imemisvoolik ning ühendustarvik 1“ imitorude jaoks. Imemisvooliku komplekti saab hõlpsasti kinnitada aiapumpade, elektrooniliste survepumpade ja majapidamisveepumpade imemispoolele. Vooliku painduvus tagab hoonetes ka oluliselt väiksema mürataseme. Kärcheri BP seeria lisatarvikute PerfectConnect ühendus võimaldab neid ühendada eriti lihtsasti, tagades samas töökindla ühenduse ja probleemideta pumpamise.