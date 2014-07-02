2-suunaline adapter pumpadele, G1
Kahesuunalise adapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.
Kahesuunalise adapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada sisekeermega veeühendusega – ja kasutada paindlikult kas ühe või kahe aktiivse väljundiga. Võib kasutada kas mõlemat külgmist väljundit või ühte külgmist ja ühte ülemist väljundit. Ühenduskeere: G1 (33,3 mm) – G1 (33,3 mm).
Omadused ja tulu
2-suunaline ühendusadapter
- Sisekeermega veeühenduste ja sisekeermega pumpade kiireks ühendamiseks. Ühe või kahe aktiivse väljundi kasutamiseks. Sisaldab korki.
Paindlik paigaldamine
- Ühendatud voolikute ja juhtmete optimaalseks joondamiseks.
Paigaldamine ilma tööriistadeta.
- Ühendamiseks ei ole vaja tööriistu
Optimeeritud ühenduskeere
- Adapteri kindlaks tihendamiseks tihenduslindi jms abita.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Suurused
|1“ voolik 1“ vooliku külge
|Keerme suurus
|G1
|Läbimõõt
|1″
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|80 x 128 x 40
Seadmed
- Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
- Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.