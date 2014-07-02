2-suunaline adapter pumpadele, G1

Kahesuunalise adapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.

Kahesuunalise adapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada sisekeermega veeühendusega – ja kasutada paindlikult kas ühe või kahe aktiivse väljundiga. Võib kasutada kas mõlemat külgmist väljundit või ühte külgmist ja ühte ülemist väljundit. Ühenduskeere: G1 (33,3 mm) – G1 (33,3 mm).

Omadused ja tulu
2-suunaline ühendusadapter
  • Sisekeermega veeühenduste ja sisekeermega pumpade kiireks ühendamiseks. Ühe või kahe aktiivse väljundi kasutamiseks. Sisaldab korki.
Paindlik paigaldamine
  • Ühendatud voolikute ja juhtmete optimaalseks joondamiseks.
Paigaldamine ilma tööriistadeta.
  • Ühendamiseks ei ole vaja tööriistu
Optimeeritud ühenduskeere
  • Adapteri kindlaks tihendamiseks tihenduslindi jms abita.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Suurused 1“ voolik 1“ vooliku külge
Keerme suurus G1
Läbimõõt 1″
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 80 x 128 x 40

Seadmed

  • Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
  • Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.
  • Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
  • Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.