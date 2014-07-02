Kahesuunalise adapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada sisekeermega veeühendusega – ja kasutada paindlikult kas ühe või kahe aktiivse väljundiga. Võib kasutada kas mõlemat külgmist väljundit või ühte külgmist ja ühte ülemist väljundit. Ühenduskeere: G1 (33,3 mm) – G1 (33,3 mm).