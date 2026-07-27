Abrasiivne mikrokiudlappide komplekt põrandaotsakule EasyFix
Abrasiivsed põrandalapid otsakule EasyFix eemaldavad kriimustuskindlatelt kivipõrandatelt ka kõige tõrksama mustuse. Takjapaelaega kinnitus võimaldab lappi lihtsasti vahetada ilma mustusega kokku puutumata.
Abrasiivsete põrandalappide komplektiga otsakule EasyFix saab kriimustuskindlatelt kivipõrandatelt eemaldada ka kõige tõrksama mustuse. Komplekti kuulub 2 väga hea imavusega mikrokiust põrandalappi, mis tagavad ideaalse ja hügieenilise puhtuse. Põrandalappe saab takjapaelast kinnituse abil lihtsasti aurupesuri põrandaotsaku EasyFix külge kinnitada, misjärel saab nendega täiuslikult puhtaks ka kõik nurgad ja servad. Eriti mugav on see, et vastupidavat põrandalappi saab põrandaotsaku küljest eemaldada ilma mustusega kokku puutumata: astuge lihtsalt lapi küljes olevale paelale ja tõmmake põrandaotsakut lapist eemale ja ülespoole. Lappe võib pesta pesumasinas 60 °C juures.
Omadused ja tulu
Kõrge kvaliteediga mikrokiud
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Mugav takjakinnitus
- Põranda puhastuslapi lihtne kinnitamine põrandaotsakule lihtsalt sellele vajutades.
- Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
- Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskesti juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kiudkangas
|100% polüester
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 112 x 18
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kivipõrandad
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid