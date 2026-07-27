Abrasiivsete põrandalappide komplektiga otsakule EasyFix saab kriimustuskindlatelt kivipõrandatelt eemaldada ka kõige tõrksama mustuse. Komplekti kuulub 2 väga hea imavusega mikrokiust põrandalappi, mis tagavad ideaalse ja hügieenilise puhtuse. Põrandalappe saab takjapaelast kinnituse abil lihtsasti aurupesuri põrandaotsaku EasyFix külge kinnitada, misjärel saab nendega täiuslikult puhtaks ka kõik nurgad ja servad. Eriti mugav on see, et vastupidavat põrandalappi saab põrandaotsaku küljest eemaldada ilma mustusega kokku puutumata: astuge lihtsalt lapi küljes olevale paelale ja tõmmake põrandaotsakut lapist eemale ja ülespoole. Lappe võib pesta pesumasinas 60 °C juures.