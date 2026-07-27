Põrandalapikomplekt Power EasyFix sisaldab kahte kvaliteetset lappi põranda põhjalikuks ja hügieeniliseks puhastamiseks aurupuhastiga. Abrasiivlapil Ultra Abrasive on suurem abrasiivkiudude osakaal, mis võimaldab tõrksat mustust eemaldada eriti lihtsalt. Abrasiivlapp Abrasive tagab mustuse eemaldamise abrasiivsete kiudude mõjul ja seejärel mustuse suurepärase järeleemaldamise lapi pehmete lisakiududega, näiteks järelpühkimisel lapiga Ultra Abrasive. Tänu takjakinnitussüsteemile saab põrandalappe hõlpsasti ja kiiresti kinnitada aurupuhasti põrandaotsiku külge: lihtsalt vajutada põrandalapp põrandaotsikule EasyFix ja see on kasutamiseks valmis. Töö ajal püsib lapp kindlalt paigal. Pärast puhastamist saab põrandalapi põrandaotsikult EasyFix eemaldada lihtsalt, puutumata kokku mustusega; lihtsalt astuda lapi jalalipikule ja tõmmata põrandaotsik üles lapist eemale.