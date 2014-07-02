ABS leegimonitor seeria HDS M/S masinatele

Seadmete ohutum kasutamine tänu ABS HDS M/S leegi jälgimise süsteemile: valgusandur jälgib põleti leeki. Kütuse toide katkestatakse leegi kustudes automaatselt.

Seadmete ohutum kasutamine tänu ABS HDS M/S leegi jälgimise süsteemile: valgusandur jälgib põleti leeki. Kütuse toide katkestatakse leegi kustudes automaatselt.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal, sh pakend (kg) 0,3
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