ABS leegimonitor seeria HDS M/S masinatele
Seadmete ohutum kasutamine tänu ABS HDS M/S leegi jälgimise süsteemile: valgusandur jälgib põleti leeki. Kütuse toide katkestatakse leegi kustudes automaatselt.
Seadmete ohutum kasutamine tänu ABS HDS M/S leegi jälgimise süsteemile: valgusandur jälgib põleti leeki. Kütuse toide katkestatakse leegi kustudes automaatselt.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
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