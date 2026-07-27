Adapter 5 TR22IG-M22AG

Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Kokkusobivad masinad