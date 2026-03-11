Adapter Anti-Twist

Väändumisvastane adapter ei lase kõrgsurvevoolikusse aasasid tekkida, tagades tõrgeteta töö. Kõikidele kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter.

Tänu Kärcheri väändumisvastasele adapterile naudite te survepesuriga töötades suuremat liikumisvabadust ja töömugavust. Vältige tüütute aasade teket, mis võivad pesuri kasutamise ajal tekitada kukkumisohu ja saada takistuseks vooliku hoiustamisel. Aasade vaevatuks eemaldamiseks lihtsalt pöörake adapterit. Adapteri saab kõrgsurvevooliku täiendamiseks lihtsalt ja kiirelt paigaldada. See sobib kõikidele kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter. Adapteris kasutatud messing tagab pöörlemisfunktsiooni. Sobib kõikidele Kärcheri K 4–K 7 klassi seadmetele.

Omadused ja tulu
Konnektor Quick Connect
  • Kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter.
Väändumisvastane süsteem
  • Adapterit keerates saab eemaldada kõrgsurvevoolikust sinna tekkinud aasad.
Valmistatud messingist
  • Tänu messingi kasutamisele on pöörlemisfunktsioon alati tagatud.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 137 x 26 x 26
Videos
Kokkusobivad masinad