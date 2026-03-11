Adapter Anti-Twist
Väändumisvastane adapter ei lase kõrgsurvevoolikusse aasasid tekkida, tagades tõrgeteta töö. Kõikidele kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter.
Tänu Kärcheri väändumisvastasele adapterile naudite te survepesuriga töötades suuremat liikumisvabadust ja töömugavust. Vältige tüütute aasade teket, mis võivad pesuri kasutamise ajal tekitada kukkumisohu ja saada takistuseks vooliku hoiustamisel. Aasade vaevatuks eemaldamiseks lihtsalt pöörake adapterit. Adapteri saab kõrgsurvevooliku täiendamiseks lihtsalt ja kiirelt paigaldada. See sobib kõikidele kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter. Adapteris kasutatud messing tagab pöörlemisfunktsiooni. Sobib kõikidele Kärcheri K 4–K 7 klassi seadmetele.
Omadused ja tulu
Konnektor Quick Connect
- Kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter.
Väändumisvastane süsteem
- Adapterit keerates saab eemaldada kõrgsurvevoolikust sinna tekkinud aasad.
Valmistatud messingist
- Tänu messingi kasutamisele on pöörlemisfunktsioon alati tagatud.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|137 x 26 x 26
Kokkusobivad masinad
- H 10 Q kõrgsurvevoolik kiiradapteri ja voolikurulliga seadmetele
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- Kõrgsurve asendusvoolik, 9 m, K3 - K7
- Kõrgsurvevooliku komplekt 7,5m
- Kõrgsurvevooliku komplekt HK 12
- Kõrgsurvevooliku komplekt HK 4
- Kõrgsurvevooliku komplekt HK 7.5