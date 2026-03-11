Tänu Kärcheri väändumisvastasele adapterile naudite te survepesuriga töötades suuremat liikumisvabadust ja töömugavust. Vältige tüütute aasade teket, mis võivad pesuri kasutamise ajal tekitada kukkumisohu ja saada takistuseks vooliku hoiustamisel. Aasade vaevatuks eemaldamiseks lihtsalt pöörake adapterit. Adapteri saab kõrgsurvevooliku täiendamiseks lihtsalt ja kiirelt paigaldada. See sobib kõikidele kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter. Adapteris kasutatud messing tagab pöörlemisfunktsiooni. Sobib kõikidele Kärcheri K 4–K 7 klassi seadmetele.