Adapter M
Adapter pesupüstolite (mudelid M, 96, 97) ühendamiseks uute pesutorude külge. Sobib kõikidele Kärcheri survepesuritele, mis on valmistatud kuni aastani 2010.
Kärcheril on lahendus ka vanematele mudelitele (valmistamise aasta kuni 2010): adapteriga M saab uusi lisatarvikuid ühendada ka pesupüstoli M, 96 ja 97 külge.
Omadused ja tulu
Adapter vanadele pesupüstolitele, mis on valmistatud kuni aastani 2010.
- Vahetükk pesupüstoli ja pesutoru vahele.
Uus disain
- Lihtne kasutada
Integreeritud tugevdus
- Muudab töö survepesuriga mugavaks ja stabiilseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|105 x 42 x 42
