Adapter M

Adapter pesupüstolite (mudelid M, 96, 97) ühendamiseks uute pesutorude külge. Sobib kõikidele Kärcheri survepesuritele, mis on valmistatud kuni aastani 2010.

Kärcheril on lahendus ka vanematele mudelitele (valmistamise aasta kuni 2010): adapteriga M saab uusi lisatarvikuid ühendada ka pesupüstoli M, 96 ja 97 külge.

Omadused ja tulu
Adapter vanadele pesupüstolitele, mis on valmistatud kuni aastani 2010.
  • Vahetükk pesupüstoli ja pesutoru vahele.
Uus disain
  • Lihtne kasutada
Integreeritud tugevdus
  • Muudab töö survepesuriga mugavaks ja stabiilseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 105 x 42 x 42
Kokkusobivad masinad
