Adapter T
Ideaalne Kärcheri Home & Garden seeria klambriga kinnitatavate kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: voolikuadapter teleskoop-pesutorule.
Voolikuadapter võimaldab vooliku teleskoop-pesutoru külge kiiresti ja hõlpsasti klambriga kinnitada (ilma Quick Connect kiirühenduseta).
Omadused ja tulu
Adapter teleskooptoru pesupüstoli ja vooliku vahele (ilma Quick Connect kiirühenduseta)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|131 x 28 x 35
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.