Adapter T

Ideaalne Kärcheri Home & Garden seeria klambriga kinnitatavate kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: voolikuadapter teleskoop-pesutorule.

Voolikuadapter võimaldab vooliku teleskoop-pesutoru külge kiiresti ja hõlpsasti klambriga kinnitada (ilma Quick Connect kiirühenduseta).

Omadused ja tulu
Adapter teleskooptoru pesupüstoli ja vooliku vahele (ilma Quick Connect kiirühenduseta)
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 131 x 28 x 35
