Adapteri ühendus

Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.

Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada sisekeermega veeühendusega. Ühenduskeere: G1 (33,3 mm) – G1 (33,3 mm).

Omadused ja tulu
Ühendusadapter
  • Sisekeermega veeühenduste ja sisekeermega pumpade kiireks ühendamiseks.
Optimeeritud ühenduskeere
  • Adapteri kindlaks tihendamiseks tihenduslindi jms abita.
Paigaldamine ilma tööriistadeta.
  • Ühendamiseks ei ole vaja tööriistu
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Suurused 1“ voolik 1“ vooliku külge
Keerme suurus G1
Läbimõõt 1″
Värvus Must
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 35 x 75 x 35

Seadmed

  • Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
  • Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.
  • Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
  • Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.