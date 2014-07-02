Adapteri ühendus
Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.
Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada sisekeermega veeühendusega. Ühenduskeere: G1 (33,3 mm) – G1 (33,3 mm).
Omadused ja tulu
Ühendusadapter
- Sisekeermega veeühenduste ja sisekeermega pumpade kiireks ühendamiseks.
Optimeeritud ühenduskeere
- Adapteri kindlaks tihendamiseks tihenduslindi jms abita.
Paigaldamine ilma tööriistadeta.
- Ühendamiseks ei ole vaja tööriistu
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Suurused
|1“ voolik 1“ vooliku külge
|Keerme suurus
|G1
|Läbimõõt
|1″
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|35 x 75 x 35
Seadmed
- Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
- Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.