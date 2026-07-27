Add-on kit mud sucker

Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena.

Setteimur sobib kuni 20 mm läbimõõduga setete, liiva, mustuse, vetikate ja kivide imemiseks. Kärcheri kõrgsurvevooliku külge ühendades saab seda kasutada settepumbana. Võimas setteimur, mille jõudlus on 8000–18 000 l/h. M 22 × 1,5 ühendusega kõrgsurvevooliku jaoks. 3,6 m kõrgsurvevoolik NW 37, sobib kõrgsurvepesuritele, mille düüsi suurus on ≤ 050 (standardversioon 6.415-935.0 installed). Kõrgsurvepesurite korral, mille düüsi suurus on 040, kasutage palun düüsi 6.415-934.0. Kõrgsurvepesurite korral, mille düüsi suurus on 060, kasutage palun düüsi 6.415-936.0.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal, sh pakend (kg) 2,8
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