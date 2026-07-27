Add-on kit pressure reducer Advanced Hom

Omadused ja tulu
Joa surve reguleerimine
  • Pihustatava kuivjää abrasiivsus on reguleeritav.
  • Väga lai kasutusvaldkond.
Suruõhu filtreerimine
  • Ohutu kasutada tänu filtrile ning vee- ja õliseparaatorile.
Lihtne kokku panna
  • Lihtne kokku panna ja lahti võtta, mistõttu sobib ka algajatele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal (kg) 1
Kaal, sh pakend (kg) 2,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 265 x 210 x 285
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Mitmekülgsed rakendused tööstuslikes seadetes, nt. tootmisruumide puhastamiseks
  • Polstri ja tekstiilide puhastamiseks
  • Juhtkappide, elektrikomponentide ja juhtelementide puhastamiseks
  • Masinate, mootori komponentide, vormide ja tihenduspindade puhastamiseks
  • Aiatööriistade ja robotmuruniidukite puhastamiseks