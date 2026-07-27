Add-on kit pressure reducer Advanced Hom
Omadused ja tulu
Joa surve reguleerimine
- Pihustatava kuivjää abrasiivsus on reguleeritav.
- Väga lai kasutusvaldkond.
Suruõhu filtreerimine
- Ohutu kasutada tänu filtrile ning vee- ja õliseparaatorile.
Lihtne kokku panna
- Lihtne kokku panna ja lahti võtta, mistõttu sobib ka algajatele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|265 x 210 x 285
Kasutusvaldkonnad
- Mitmekülgsed rakendused tööstuslikes seadetes, nt. tootmisruumide puhastamiseks
- Polstri ja tekstiilide puhastamiseks
- Juhtkappide, elektrikomponentide ja juhtelementide puhastamiseks
- Masinate, mootori komponentide, vormide ja tihenduspindade puhastamiseks
- Aiatööriistade ja robotmuruniidukite puhastamiseks