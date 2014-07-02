Aiavooliku ühenduse adapter
Adapter aiavoolikute ühendamiseks – sobib kõikide Kärcheri harjade kinnitamiseks aiavoolikute külge, millel on kiirkinnitussüsteem.
Adapter aiavoolikute kinnitamiseks Kärcheri harjade külge ja puhastuskäsnade kinnitamiseks kiirühendussüsteemiga varustatud voolikute külge. Veet saab reguleerida juhtimis- ja peatamisvõimalusega adapteri kaudu.
Omadused ja tulu
Kiirühendussüsteem Quick Connect
- Kõigi Kärcheri harjade ja aiavoolikute kiire ühendamine
Veekogust saab reguleerida ja peatada otse adapterilt.
- Seadme mugavam kasutamine.
Aiavooliku adapter
- Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|112 x 39 x 39