Aiavooliku ühenduse adapter

Adapter aiavoolikute ühendamiseks – sobib kõikide Kärcheri harjade kinnitamiseks aiavoolikute külge, millel on kiirkinnitussüsteem.

Adapter aiavoolikute kinnitamiseks Kärcheri harjade külge ja puhastuskäsnade kinnitamiseks kiirühendussüsteemiga varustatud voolikute külge. Veet saab reguleerida juhtimis- ja peatamisvõimalusega adapteri kaudu.

Omadused ja tulu
Kiirühendussüsteem Quick Connect
  • Kõigi Kärcheri harjade ja aiavoolikute kiire ühendamine
Veekogust saab reguleerida ja peatada otse adapterilt.
  • Seadme mugavam kasutamine.
Aiavooliku adapter
  • Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 112 x 39 x 39