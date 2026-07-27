Aknaotsik Comfort

Comfort aknaotsikuga saab tänu pikale painduvale kaabitsa labale lihtsalt ja põhjalikult puhastada ka raskesti ligipääsetavad aknaklaasid. Nii puhtad tulemused, et need säravad.

Lihtne lahendus klaaspindade puhastamiseks aurupuhastiga. Comfort aknaotsikuga saab aknaid, peegleid ja muid klaaspindu lihtsalt puhastada, jätmata triipe. Pika kaabitsa laba eemaldab triibud ja jäljed kergelt isegi raskesti puhastatavatelt kohtadelt. Efektiivseks akende puhastamiseks ilma kemikaalideta.

Omadused ja tulu
Aknaotsik Comfort: Auru väljutusavad otsikul
Auru väljutusavad otsikul
Aknaklaasi aurutatakse, mis aitab mustust eemaldada optimaalselt.
Aknaotsik Comfort: Kvaliteetne kummiraakel
Kvaliteetne kummiraakel
Akende, peeglite ja paljude muude klaaspindade triipudevaba puhastus. Niiskus ja lahti tulnud mustus eemaldatakse tõhusalt.
Aknaotsik Comfort: Pikk, painduv kaabitsa tera
Pikk, painduv kaabitsa tera
Aknaotsiku eriti pikk kaabitsa tera tagab täiuslikud puhastustulemused ka raskesti ligipääsetavates nurkades.
Puhastamine ilma kemikaalideta
  • Kuumal aurul on väga võimas mustust lahustav toime. Samas on meetod säästlik, kuna puudub vajadus kasutada täiendavaid pesuvahendeid.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 140 x 225 x 43
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Kasutusvaldkonnad
  • Aknad ja klaaspinnad