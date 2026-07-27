Aknaotsik Comfort
Comfort aknaotsikuga saab tänu pikale painduvale kaabitsa labale lihtsalt ja põhjalikult puhastada ka raskesti ligipääsetavad aknaklaasid. Nii puhtad tulemused, et need säravad.
Lihtne lahendus klaaspindade puhastamiseks aurupuhastiga. Comfort aknaotsikuga saab aknaid, peegleid ja muid klaaspindu lihtsalt puhastada, jätmata triipe. Pika kaabitsa laba eemaldab triibud ja jäljed kergelt isegi raskesti puhastatavatelt kohtadelt. Efektiivseks akende puhastamiseks ilma kemikaalideta.
Omadused ja tulu
Auru väljutusavad otsikulAknaklaasi aurutatakse, mis aitab mustust eemaldada optimaalselt.
Kvaliteetne kummiraakelAkende, peeglite ja paljude muude klaaspindade triipudevaba puhastus. Niiskus ja lahti tulnud mustus eemaldatakse tõhusalt.
Pikk, painduv kaabitsa teraAknaotsiku eriti pikk kaabitsa tera tagab täiuslikud puhastustulemused ka raskesti ligipääsetavates nurkades.
Puhastamine ilma kemikaalideta
- Kuumal aurul on väga võimas mustust lahustav toime. Samas on meetod säästlik, kuna puudub vajadus kasutada täiendavaid pesuvahendeid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|140 x 225 x 43
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Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad