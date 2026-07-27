Aknapesuri mikrokiudlapp

Takjapaelkinnitusega mikrokiudlapp mustuse WV pihustuspudeli abil optimaalseks eemaldamiseks kõikidelt siledatelt pindadelt.

Tänu takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi kergesti kinnitada pihustuspudelile ning ka seda asendada.

Omadused ja tulu
Mikrokiudlapp
  • Läikivate ja triipudeta akende saavutamiseks
takjapaelkinnitus
  • Tänud takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi väga lihtsalt pihustuspudeli otsa kinnitada ja vahetada.
Sobib WV pihustuspudeli komplektiga (2.633-129.0)
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 2
Kiudkangas 85% polüestrit; 15% polüamiidi
Värvus Valge
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 70 x 275 x 30
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Keraamilised plaadid
  • Peeglid