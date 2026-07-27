Aknapesuri mikrokiudlapp
Takjapaelkinnitusega mikrokiudlapp mustuse WV pihustuspudeli abil optimaalseks eemaldamiseks kõikidelt siledatelt pindadelt.
Tänu takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi kergesti kinnitada pihustuspudelile ning ka seda asendada.
Omadused ja tulu
Mikrokiudlapp
- Läikivate ja triipudeta akende saavutamiseks
takjapaelkinnitus
- Tänud takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi väga lihtsalt pihustuspudeli otsa kinnitada ja vahetada.
Sobib WV pihustuspudeli komplektiga (2.633-129.0)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Kiudkangas
|85% polüestrit; 15% polüamiidi
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|70 x 275 x 30
Kokkusobivad masinad
- WV 2 Plus N D500
- WV 2 Plus NP
- WV 2 Universal Black Edition+
- WV 2 Universal Care+
- WV 2 Universal Extra+ Black
- WV 2 Universal Home
- WV 2 Universal Multi
- WV 2 Universal Precision
- WV 3 Comfort Black Edition+
- WV 3 Comfort Care
- WV 3 Comfort Extended
- WV 3 Comfort Precision
- WV 3 Comfort Precision+ Black
- WV 4-4 Plus
- WV 4-4 Plus Battery Set
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Keraamilised plaadid
- Peeglid