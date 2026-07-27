Aknapesuri WV 5 laadimisjaam ja vahetusaku
Komplekti kuulub laadimisjaam ja vahetusaku akutoitel aknapesuritele WV 5 ja WVP 10.
Komplekti kuulub laadimisjaam ja vahetusaku akutoitel aknapesurile Window Vac WV 5. Laadimisjaamas saab samaaegselt hoiustada ja laadida nii ainult vahetusakut kui ka kogu akutoitel aknapesuri Window Vac süsteemi.
Omadused ja tulu
Vahetusaku katkematu töö tagamiseks
Mugav laadija
Sobiv hoiustamine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|200 x 132 x 50