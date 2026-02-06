Aku VC 4 Cordless
Rohkem tööaega puhastamisel: kõigi VC 4 Cordless myHome variantide asendusaku pikendab tööaega 30 minuti võrra, ilma et peaksite laadimiseks peatuma.
Tänu liitiumioonakule saab VC 4 Cordless myHome tolmuimeja kõiki variante kasutada kuni 30 minutit kauem ilma laadimist katkestamata. Lihtsalt vahetage seadme aku ja see on kasutamiseks valmis. Kui töö on tehtud, saab asendusakut seadmes laadida.
Omadused ja tulu
Võimas liitiumioonelement
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|146 x 62 x 43