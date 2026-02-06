Tänu liitiumioonakule saab VC 4 Cordless myHome tolmuimeja kõiki variante kasutada kuni 30 minutit kauem ilma laadimist katkestamata. Lihtsalt vahetage seadme aku ja see on kasutamiseks valmis. Kui töö on tehtud, saab asendusakut seadmes laadida.