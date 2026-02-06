Aku VC 6/7 Cordless
Põhjalikuks, kuid pingevabaks tolmuimemiseks: see vahetusaku pakub 50 minutit lisatööaega kõikidele VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax ja VC 7 Signature Line juhtmeta tolmuimejatele.
Võimas liitiumioon-asendusaku kõigi VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax ja VC 7 Signature Line tolmuimejate mudelitele võib pikendada tööaega kuni 50 minuti võrra, ilma et peaksite laadimiseks peatuma. Kui esimene aku on tühi, saab selle kiiresti ja lihtsalt eemaldada kahe nupuvajutusega, enne kui asendusaku sisestatakse. Nii saate otse tolmuimeja juurde tagasi pöörduda. 3-astmeline LED-ekraan annab teavet laetuse taseme kohta. Praktiline ja mugav: asendusakut saab laadida eraldi, mis tähendab, et iga töökatkestus on lühike.
Omadused ja tulu
Kolmeastmeline LCD-ekraan toimib intuitiivse akutaseme näidikuna.
Laadimine on võimalik ka hoiustatud seadme korral.
Võimas liitiumioonelement
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|149 x 83 x 49