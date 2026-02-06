Võimas liitiumioon-asendusaku kõigi VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax ja VC 7 Signature Line tolmuimejate mudelitele võib pikendada tööaega kuni 50 minuti võrra, ilma et peaksite laadimiseks peatuma. Kui esimene aku on tühi, saab selle kiiresti ja lihtsalt eemaldada kahe nupuvajutusega, enne kui asendusaku sisestatakse. Nii saate otse tolmuimeja juurde tagasi pöörduda. 3-astmeline LED-ekraan annab teavet laetuse taseme kohta. Praktiline ja mugav: asendusakut saab laadida eraldi, mis tähendab, et iga töökatkestus on lühike.