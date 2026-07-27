Täiuslik muru nõuab täiuslikku lõiketulemust. Ning see on võimalik vaid õigete teradega. Akumuruniiduki LMO 18-33 Battery 33 cm laiune lõiketera võimaldab saavutada soovitud lõikekõrguse ka aia kõige keerulisematel aladel. Kuna kõrgekvaliteetsest terasest lõiketera on optimaalselt teritatud, ei rebi see inetult muru ega jäta lõikepinda ebaühtlaseks. Akumuruniiduk tagab alati ühtlase ja täiusliku niitmistulemuse. Kui muruniiduki terasid saab vahetada vaid ühe kruvi abi, misjärel saate tööd jätkata: niita kas aasal või aias, nautides värskelt niidetud muru ainulaadset lõhna.