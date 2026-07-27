Akumuruniiduki LMO 18-33 tera
Akumuruniiduki LMO 18-33 Battery kõrgekvaliteetsest roostevabast terasest tera paigaldamine käib vaid paari liigutusega. 33 cm lõikelaiusega niidukiga saavutate puhtad lõiketulemused.
Täiuslik muru nõuab täiuslikku lõiketulemust. Ning see on võimalik vaid õigete teradega. Akumuruniiduki LMO 18-33 Battery 33 cm laiune lõiketera võimaldab saavutada soovitud lõikekõrguse ka aia kõige keerulisematel aladel. Kuna kõrgekvaliteetsest terasest lõiketera on optimaalselt teritatud, ei rebi see inetult muru ega jäta lõikepinda ebaühtlaseks. Akumuruniiduk tagab alati ühtlase ja täiusliku niitmistulemuse. Kui muruniiduki terasid saab vahetada vaid ühe kruvi abi, misjärel saate tööd jätkata: niita kas aasal või aias, nautides värskelt niidetud muru ainulaadset lõhna.
Omadused ja tulu
Eriti terav terastera
- Kõrgekvaliteetne terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.
Tera lihtne vahetus
- Tera lihtne vahetamine vaid ühe kruvi abil.
Optimaalse kujuga
- Tänu tera nutikale kujule maanduvad kõik lõikmed kogumiskastis.
Täiuslikult sobivad tarvikud
- Muruniiduki tera on ideaalne akumuruniidukile LMO 18-33 Battery.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Lõikelaius (cm)
|33
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|330 x 55 x 11
Kasutusvaldkonnad
- Muru