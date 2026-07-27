Tänu akumuruniiduki tera nutikale kujule on muru niidetud ja lõikmed kenasti kogumiskasti kogutud – milline ilus päev aias! Selle eest hoolitsevad niiduki 36-40 Battery üliteravad terasest lõiketerad, mis ei rebi muru ega jäta lõikepinda ebaühtlaseks. Nende 40 cm lõikelaiusega teradega saavutate soovitud lõiketulemuse, jättes enda selja taha muru, mis on vaatamist väärt. Muruniiduki tera vahetamine käib väga lihtsalt vaid ühe kruvi abil.