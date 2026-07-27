Akumuruniiduki LMO 36-40 tera
Ei mingeid rebitud murututte ega ebaühtlast pinda – selle tagab niiduki LMO 36-40 Battery võimas terasest lõiketera, mille lõikelaius on 40 cm.
Tänu akumuruniiduki tera nutikale kujule on muru niidetud ja lõikmed kenasti kogumiskasti kogutud – milline ilus päev aias! Selle eest hoolitsevad niiduki 36-40 Battery üliteravad terasest lõiketerad, mis ei rebi muru ega jäta lõikepinda ebaühtlaseks. Nende 40 cm lõikelaiusega teradega saavutate soovitud lõiketulemuse, jättes enda selja taha muru, mis on vaatamist väärt. Muruniiduki tera vahetamine käib väga lihtsalt vaid ühe kruvi abil.
Omadused ja tulu
Eriti terav terastera
- Kõrgekvaliteetne terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.
Tera lihtne vahetus
- Tera lihtne vahetamine vaid ühe kruvi abil.
Optimaalse kujuga
- Tänu tera nutikale kujule maanduvad kõik lõikmed kogumiskastis.
Täiuslikult sobivad tarvikud
- Muruniiduki tera on ideaalne akumuruniidukile LMO 36-40 Battery.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Lõikelaius (cm)
|40
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 52 x 17
Kasutusvaldkonnad
- Muru