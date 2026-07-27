Akumuruniiduki 36-46 Battery eriti teravad terasterad tagavad laia ja kauni lõiketulemuse: 46 cm laiused terad ja reguleeritav lõikekõrgus tagavad puhtad lõiketulemused. Muruniiduki terad ei ole mitte ainult teravad, vaid ka sobiva kujuga selleks, et kõik lõikmed maanduksid kogumiskasti, nii et muru ei ole hiljem vaja üle rehitseda. Muruniiduki terasid saab hõlpsasti vaid ühte kruvi kasutades vahetada.