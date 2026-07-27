Akumuruniiduki LMO 36-46 tera
46 cm lõikelaiusega akumuruniiduki LMO 36-46 lõiketera lõikab muru ideaalselt, jätmata maha rebitud murututte või ebaühtlast muru.
Akumuruniiduki 36-46 Battery eriti teravad terasterad tagavad laia ja kauni lõiketulemuse: 46 cm laiused terad ja reguleeritav lõikekõrgus tagavad puhtad lõiketulemused. Muruniiduki terad ei ole mitte ainult teravad, vaid ka sobiva kujuga selleks, et kõik lõikmed maanduksid kogumiskasti, nii et muru ei ole hiljem vaja üle rehitseda. Muruniiduki terasid saab hõlpsasti vaid ühte kruvi kasutades vahetada.
Omadused ja tulu
Eriti terav terastera
- Kõrgekvaliteetse terase kasutamine tagab puhtad lõiketulemused.
Tera lihtne vahetus
- Tera lihtne vahetamine vaid ühe kruvi abil.
Optimaalse kujuga
- Tänu tera nutikale kujule maanduvad kõik lõikmed kogumiskastis.
Täiuslikult sobivad tarvikud
- Muruniiduki tera on ideaalne akumuruniidukile LMO 36-46 Battery.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Lõikelaius (cm)
|46
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|460 x 53 x 15
Kasutusvaldkonnad
- Muru