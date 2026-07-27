Akutrimmeri LTR 18 pool
Praktilise korgiga pool ning keeratud lõikejõhv tagavad head lõiketulemused raskesti ligipääsetavates kohtades. Pool sobib kõikidele Kärcheri 18 V Battery Power murutrimmeritele.
Igas aias on nurki, kuhu on muruniidukiga keeruline ligi pääseda, või mida on raske niita tänu läheduses asuvale seinale või põõsale. Sellistes kitsastes oludes on vaja väikest, paindlikku, kuid samas ka võimsat seadet – Kärcheri murutrimmerit. Murutrimmeril on keeratud lõikejõhv, mille pikkust reguleerib süsteem automaatselt. Nii on lõikejõhv alati ideaalse pikkusega ja kaunid lõiketulemused on tagatud. Lisaks kõigele muule töötab trimmer väga vaikselt ja pooli saab kõigest mõne kiire liigutusega ilma tööriistadeta vahetada. Nii saab töö kiirelt jätkuda, eemaldades raskesti ligipääsetavatest kohtadest kõik soovimatud rohulibled.
Omadused ja tulu
Keeratud lõikejõhv
- Täpne, vaikne ja usaldusväärne – seda kõike tänu keeratud lõikejõhvile.
Jõhvi automaatne etteanne
- Süsteem reguleerib jõhvi pikkust automaatselt, mistõttu on see alati sobiva pikkusega.
Pooli vahetus ilma tööriistadeta
- Pooli lihtne vahetamine ilma tööriistadeta.
Mähise kate
- Lisaks poolile kuulub komplekti ka sobiv kork.
Paindlik kasutus
- Töökindel lõikejõhv ulatub vaevata ka kohtadesse, mis on raskesti ligipääsetavad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Jõhvi paksus (mm)
|1,6
|Jõhvi pikkus poolil (m)
|3,6
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|75 x 75 x 34
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Muru
- Muru servad