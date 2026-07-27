Igas aias on nurki, kuhu on muruniidukiga keeruline ligi pääseda, või mida on raske niita tänu läheduses asuvale seinale või põõsale. Sellistes kitsastes oludes on vaja väikest, paindlikku, kuid samas ka võimsat seadet – Kärcheri murutrimmerit. Murutrimmeril on keeratud lõikejõhv, mille pikkust reguleerib süsteem automaatselt. Nii on lõikejõhv alati ideaalse pikkusega ja kaunid lõiketulemused on tagatud. Lisaks kõigele muule töötab trimmer väga vaikselt ja pooli saab kõigest mõne kiire liigutusega ilma tööriistadeta vahetada. Nii saab töö kiirelt jätkuda, eemaldades raskesti ligipääsetavatest kohtadest kõik soovimatud rohulibled.