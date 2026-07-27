Akutrimmeri LTR 36 pool
Keeratud lõikejõhv ning jõhvi automaatne etteanne muudavad korgiga pooliga Kärcheri 36 V Battery Power trimmeri ideaalseks tööriistaks kohtades, kuhu on aias keeruline ligi pääseda.
Kui niitmisele jäävad ette põõsad või sein, on Kärcheri käepärane ja võimas murutrimmer ainsaks õigeks lahenduseks. Murutrimmeriga saab edukalt niita kohti, mida muruniidukiga väga niitma ei kipuks. Praktilise korgiga pool tagab jõhvi usaldusväärse etteande ja puhtad lõiketulemused ning sobib kõikidele Kärhceri 36 V Battery Power murutrimmeritele. Keeratud lõikejõhv lõikab täpselt ja kindlalt, samas kui süsteem tagab pidevalt jõhvi automaatse etteande. Püsivalt kenad lõiketulemused ja ka pikemad tööintervallid on seega garanteeritud. Muudeks eelisteks on seadme vaikne töö ning pooli lihtne ja tööriistadeta vahetus vaid mõne lihtsa liigutusega.
Omadused ja tulu
Keeratud lõikejõhv
- Täpne, vaikne ja usaldusväärne – seda kõike tänu keeratud lõikejõhvile.
Jõhvi automaatne etteanne
- Süsteem reguleerib jõhvi pikkust automaatselt, mistõttu on see alati sobiva pikkusega.
Pooli vahetus ilma tööriistadeta
- Pooli lihtne vahetamine ilma tööriistadeta.
Praktiline kork
- Lisaks poolile kuulub komplekti ka sobiv kork.
Paindlik kasutus
- Töökindel lõikejõhv ulatub vaevata ka kohtadesse, mis on raskesti ligipääsetavad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Jõhvi paksus (mm)
|2
|Jõhvi pikkus poolil (m)
|3,4
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|75 x 75 x 34
Kasutusvaldkonnad
- Muru
- Muru servad