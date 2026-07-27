Kui niitmisele jäävad ette põõsad või sein, on Kärcheri käepärane ja võimas murutrimmer ainsaks õigeks lahenduseks. Murutrimmeriga saab edukalt niita kohti, mida muruniidukiga väga niitma ei kipuks. Praktilise korgiga pool tagab jõhvi usaldusväärse etteande ja puhtad lõiketulemused ning sobib kõikidele Kärhceri 36 V Battery Power murutrimmeritele. Keeratud lõikejõhv lõikab täpselt ja kindlalt, samas kui süsteem tagab pidevalt jõhvi automaatse etteande. Püsivalt kenad lõiketulemused ja ka pikemad tööintervallid on seega garanteeritud. Muudeks eelisteks on seadme vaikne töö ning pooli lihtne ja tööriistadeta vahetus vaid mõne lihtsa liigutusega.