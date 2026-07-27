Akutrimmeri LTR 36 pooli kolmpakk
Keeratud lõikejõhviga pool (tarnitakse kolmeses pakis), tagab kaunid lõiketulemused kõikjal raskesti ligipääsetavates kohtades. Sobib kõikidele Kärcheri 36 V Battery Power murutrimmeritele.
Igas aias on nurki, kuhu on muruniidukiga keeruline ligi pääseda, või mida on raske niita tänu läheduses asuvale seinale või põõsale. Sellistes kitsastes oludes on vaja väikest, paindlikku, kuid samas ka võimsat seadet – Kärcheri murutrimmerit. Murutrimmeril on keeratud lõikejõhv, mille pikkust reguleerib süsteem automaatselt. Nii on lõikejõhv alati ideaalse pikkusega ja kaunid lõiketulemused on tagatud. Kui trimmeri jõhv saab otsa, saab seadmesse hõlpsasti panna uue pooli – ja seda ilma tööriistade abita. Nii saab töö kiirelt jätkuda, eemaldades raskesti ligipääsetavatest kohtadest kõik soovimatud rohulibled.
Omadused ja tulu
Keeratud lõikejõhv
- Täpne, vaikne ja usaldusväärne – seda kõike tänu keeratud lõikejõhvile.
Jõhvi automaatne etteanne
- Süsteem reguleerib jõhvi pikkust automaatselt, mistõttu on see alati ideaalse pikkusega.
Pooli vahetus ilma tööriistadeta
- Pooli lihtne vahetamine ilma tööriistadeta.
Paindlik kasutus
- Töökindel lõikejõhv ulatub vaevata ka kohtadesse, mis on raskesti ligipääsetavad.
Praktiline kolmpakk
- Komplekti kuulub kolm pooli, mis võimaldavad teil töötada kauem.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Jõhvi paksus (mm)
|2
|Jõhvi pikkus poolil (m)
|3,4
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|55 x 55 x 24
Kasutusvaldkonnad
- Muru
- Muru servad