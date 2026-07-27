Akutrimmeri LTR tera topeeltpakk
Kas taimede ohjeldamatu kasv raskesti ligipääsetavates kohtadeks on probleemiks ka teie aias? Mitte siis, kui kasutate topelttera, mis sobib kõikidele Kärcheri 18 V ja 36 V akutrimmeritele.
Põõsaste all võib esineda sammalt, umbrohuvõrseid ja muid vohavaid soovimatuid taimi. Nüüd on aeg aed jälle korda seada. Sellise keerulise ülesande jaoks on vaja kvaliteetset trimmerit, millel on kakspakis topeltterad, mis sobivad kõikidele Kärcheri 18 V ja 36 V akutrimmeritele. Võimaldab eemaldada vohavad taimed, sambla ja umbrohu nendest piirkondadest aias, kuhu on muruniidukiga keeruline ligi pääseda.
Omadused ja tulu
Laialdane kasutus
- Töökindlate trimmeritega saab eemaldada ka vohava aluskasvu.
Topeltteraga trimmer
- Suurepärased lõiketulemused tänu topeltteraga trimmerile.
- Terava kontuuriga terad tagavad puhta lõike ja täpselt trimmerdatud servad.
Trimmeri tera vahetamine ilma tööriistadeta
- Trimmeri terade vahetus vaid paari liigutuse abil.
Praktiline kakspakk
- Komplekti kuulub trimmer ja 2 vastupidavast plastist valmistatud topelttera.
Täiuslikult sobivad tarvikud
- Ideaalne kasutada koos Kärcheri 18 V ja 36 V akutrimmeritega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Terade arv
|2
|Lõikelaius (cm)
|23
|Värvus
|Hall
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|115 x 75 x 36
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Muru
- Muru servad