Põõsaste all võib esineda sammalt, umbrohuvõrseid ja muid vohavaid soovimatuid taimi. Nüüd on aeg aed jälle korda seada. Sellise keerulise ülesande jaoks on vaja kvaliteetset trimmerit, millel on kakspakis topeltterad, mis sobivad kõikidele Kärcheri 18 V ja 36 V akutrimmeritele. Võimaldab eemaldada vohavad taimed, sambla ja umbrohu nendest piirkondadest aias, kuhu on muruniidukiga keeruline ligi pääseda.