Angle nozzle short L2P Ø3mm / 90°

Omadused ja tulu
Kiirvahetussüsteem
  • Väga lihtne käsitseda ja mitu seadistusvõimalust.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 134 x 46 x 22
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Puhastamiseks tootmisseadmetele, näiteks pritsvaluvormidele, konveiersüsteemidele ja käitlussüsteemidele jne.
  • Ideaalne puhastamiseks tööstuslikes keskkondades, näiteks tootmisruumide puhastamiseks
  • Masinate, mootori komponentide, vormide ja tihenduspindade puhastamiseks