Asendusfilter Hy-Protect-Filter WPC

Hy-Protect ultrafilter on meie Kärcher WPC 120 UF veefiltrisüsteemi neljaastmelise filtrikontseptsiooni kolmas filtriaste.

Hy-Protect ultrafilter hoiab usaldusväärselt kinni bakterid, viirused ja ka mikroplastid kuni osakeste suurusega > 0,1 µm. Ultrafilter on Kärcheri veefiltrisüsteemi WPC 120 UF neljaastmelise filtrikontseptsiooni kolmas filtriaste.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 0,4
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 71 x 71 x 272
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Joogivesi