Asendusfilter Hy-Protect-Filter WPC
Hy-Protect ultrafilter on meie Kärcher WPC 120 UF veefiltrisüsteemi neljaastmelise filtrikontseptsiooni kolmas filtriaste.
Hy-Protect ultrafilter hoiab usaldusväärselt kinni bakterid, viirused ja ka mikroplastid kuni osakeste suurusega > 0,1 µm. Ultrafilter on Kärcheri veefiltrisüsteemi WPC 120 UF neljaastmelise filtrikontseptsiooni kolmas filtriaste.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|71 x 71 x 272
Kasutusvaldkonnad
- Joogivesi