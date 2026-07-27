Post-Protect filter on valmistatud teralisest aktiivsöest ja täiendab meie WPC 120 UF veefiltrisüsteemi neljaastmelist filtrikontseptsiooni, eemaldades viimased allesjäänud lisandid ja võõrained, mis võivad maitset negatiivselt mõjutada. Tulemuseks on puhas ja värske vesi, mis tagab optimaalse jooginaudingu.