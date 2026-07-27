Asendusfilter Post-Protect-Filter W
Post-Protect filter on meie WPC 120 UF veefiltrisüsteemi neljaastmelise filtrikontseptsiooni neljas filtriaste ja tagab meeldiva maitse.
Post-Protect filter on valmistatud teralisest aktiivsöest ja täiendab meie WPC 120 UF veefiltrisüsteemi neljaastmelist filtrikontseptsiooni, eemaldades viimased allesjäänud lisandid ja võõrained, mis võivad maitset negatiivselt mõjutada. Tulemuseks on puhas ja värske vesi, mis tagab optimaalse jooginaudingu.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|71 x 71 x 272
Kasutusvaldkonnad
- Joogivesi