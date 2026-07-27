Pre-Pure filter on kombinatsioon polüpropüleenfiltrist ja aktiivsöefiltrist ning eemaldab veest usaldusväärselt suuremad osakesed kuni > 5 µm, raskmetallid ja ka kloori. Pre-Pure filter moodustab Kärcheri veefiltrisüsteemi WPC 120 UF neljaastmelise filtrikontseptsiooni esimese ja teise etapi.