Asendusfilter Pre-Pure-Filter WPC 1

Pre-Pure filter moodustab meie Kärcher WPC 120 UF veefiltrisüsteemi neljaastmelise filtrikontseptsiooni esimese ja teise filtriastme.

Pre-Pure filter on kombinatsioon polüpropüleenfiltrist ja aktiivsöefiltrist ning eemaldab veest usaldusväärselt suuremad osakesed kuni > 5 µm, raskmetallid ja ka kloori. Pre-Pure filter moodustab Kärcheri veefiltrisüsteemi WPC 120 UF neljaastmelise filtrikontseptsiooni esimese ja teise etapi.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 71 x 71 x 272
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Joogivesi