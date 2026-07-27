Asendusfilter Pre-Pure-Filter WPC 1
Pre-Pure filter moodustab meie Kärcher WPC 120 UF veefiltrisüsteemi neljaastmelise filtrikontseptsiooni esimese ja teise filtriastme.
Pre-Pure filter on kombinatsioon polüpropüleenfiltrist ja aktiivsöefiltrist ning eemaldab veest usaldusväärselt suuremad osakesed kuni > 5 µm, raskmetallid ja ka kloori. Pre-Pure filter moodustab Kärcheri veefiltrisüsteemi WPC 120 UF neljaastmelise filtrikontseptsiooni esimese ja teise etapi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|71 x 71 x 272
Kasutusvaldkonnad
- Joogivesi