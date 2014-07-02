Auto otsik, ID 35, 90 mm
Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaius umbes 90 mm.
See 90 cm töölaiusega mugav autopuhastusotsak on välja töötatud just autosalongide kiireks ja põhjalikuks puhastamiseks. Selle lapik nurga all olev kuju võimaldab tolmuimejaga hõlpsamini puhastada jalaruumi, jalamatte, istmeid, polstrit ja pakiruume. Plastist DN 35 autootsak sobib kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kogus (tk.)
|1
|Laius (mm)
|90
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|240 x 130 x 100
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Disainitud spetsiaalselt autosalongide põhjalikuks puhastamiseks