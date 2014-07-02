See 90 cm töölaiusega mugav autopuhastusotsak on välja töötatud just autosalongide kiireks ja põhjalikuks puhastamiseks. Selle lapik nurga all olev kuju võimaldab tolmuimejaga hõlpsamini puhastada jalaruumi, jalamatte, istmeid, polstrit ja pakiruume. Plastist DN 35 autootsak sobib kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.