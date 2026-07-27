Kärcheri autoadapteri ühe otsa saab ühendada auto sigaretisüütajasse ja teise mobiilse survepesuri laadimispesasse. Survepesurit Mobile Outdoor Cleaner saab seega kasutada nii, et oma toite saab see auto akult (kuid seadet ei laadita), kui seadme aku peaks juhuslikult tühjaks saama. Nii on pidev puhastusvõimalus tagatud ka liikvel olles.