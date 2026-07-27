Autoadapter
Ärge laske end takistada sellel, et olete sõidus: autoadapteriga saab mobiilset survepesurit Mobile Outdoor Cleaner mugavalt kasutada ka autoaku toitelt.
Kärcheri autoadapteri ühe otsa saab ühendada auto sigaretisüütajasse ja teise mobiilse survepesuri laadimispesasse. Survepesurit Mobile Outdoor Cleaner saab seega kasutada nii, et oma toite saab see auto akult (kuid seadet ei laadita), kui seadme aku peaks juhuslikult tühjaks saama. Nii on pidev puhastusvõimalus tagatud ka liikvel olles.
Omadused ja tulu
Ühendamiseks auto standardsesse sigaretisüütajasse
- Mugavaks ühendamiseks auto külge
- Saab ühendada survepesuri Mobile Outdoor Cleaner laadimispesasse.
Ideaalne toite tagamiseks liikvel olles
- Alati piisavalt energiat – sõltumata aku tööajast.
- Täieliku mobiilsuse saavutamiseks.
Suur tööraadius
- 2 m pikk.
- Seetõttu saab survepesuri Mobile Outdoor Cleaner kenasti auto kõrvale asetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|150 x 38 x 54
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