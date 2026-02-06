Autootsak

Kiire ja vaevata tolmuimemine on garanteeritud: autootsakuga saate puhastada tekstiilpinnad autos ja kõikjal kodus mugavalt ja põhjalikult.

Vee- ja tolmuimeja praktiline autootsik võimaldab imeda tolmu auto tekstiilpindadelt, sh pagasiruumist, autoistmetelt ees ja taga ning jalaruumist kiiresti ja vaevata. Otsak sobib ka polsterdatud pindade, näiteks kodus oleva polsterdatud mööbli ja madratsite puhastamiseks.

Omadused ja tulu
Uue disainiga optimeeritud otsak tagab mustuse usaldusväärse eemaldamise.
Otsak on praktiline, istub hästi käes ja seda on lihtne kasutada
Sobib kõikidele Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustuspuhastusvahenditele
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Standardne nimilaius (mm) NW 35
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 258 x 105 x 40
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Pagasiruum
  • Autoistmed
  • Tagaiste
  • Jalaruum
  • Jalamatid
  • Polster
  • Polsterdatud mööbel
  • Madratsid