Autootsak
Kiire ja vaevata tolmuimemine on garanteeritud: autootsakuga saate puhastada tekstiilpinnad autos ja kõikjal kodus mugavalt ja põhjalikult.
Vee- ja tolmuimeja praktiline autootsik võimaldab imeda tolmu auto tekstiilpindadelt, sh pagasiruumist, autoistmetelt ees ja taga ning jalaruumist kiiresti ja vaevata. Otsak sobib ka polsterdatud pindade, näiteks kodus oleva polsterdatud mööbli ja madratsite puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Uue disainiga optimeeritud otsak tagab mustuse usaldusväärse eemaldamise.
Otsak on praktiline, istub hästi käes ja seda on lihtne kasutada
Sobib kõikidele Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustuspuhastusvahenditele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Standardne nimilaius (mm)
|NW 35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|258 x 105 x 40
Kokkusobivad masinad
- SE 4
- SE 4 Black GNF Edition N1
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact akukomplektiga
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 + filter bags
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 Premium akukomplektiga
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20 (YYY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 akukomplektiga
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Kasutusvaldkonnad
- Pagasiruum
- Autoistmed
- Tagaiste
- Jalaruum
- Jalamatid
- Polster
- Polsterdatud mööbel
- Madratsid