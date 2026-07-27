Autopuhastuskomplekt

Autosalongide puhastuskomplekti on lihtne kasutada ning see sisaldab tolmuharja, eriotsakut ja painduvat voolikut, et mugavalt puhastada kogu autosalong. Ükskõik kas puhastate armatuurlauda, autoistmeid, tekstiilpindu või jalamatte – te ulatute kindlasti ka kõige väiksemate pragude ja vahedeni.

Kärcheri uus autosalongide puhastuskomplekt tagab täieliku puhtuse: tolmuharja ja eriotsakut kasutades muutub muidu vaevarikas autosalongi puhastamine lihtsamaks kui kunagi varem. Painduv ja reguleeritava pikkusega voolik tagab väga lihtsa käsitsemise: sellega pääseb juurde ka kõige väiksematele pragudele ja raskesti ligipääsetavatele kohtadele. Komplekti abil saab puhastada kõik polsterdatud pinnad, põrandamatid ja armatuurlaua, keskkonsooli ja pagasiruumi – tulemuseks on säravpuhas salong.

Omadused ja tulu
Lai valik tarvikuid kõikide autosalongi sisepindade puhastamiseks
Painduv voolik tagab parima paindlikkuse ja seega ka maksimaalse liikumisvabaduse
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 415 x 120 x 43
Kasutusvaldkonnad
  • Armatuurlaud
  • Keskkonsool
  • Jalamatid
  • Kõvakattega põrandad
  • Autoistmed
  • Pagasiruum