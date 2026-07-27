Autopuhastuskomplekt
Autosalongide puhastuskomplekti on lihtne kasutada ning see sisaldab tolmuharja, eriotsakut ja painduvat voolikut, et mugavalt puhastada kogu autosalong. Ükskõik kas puhastate armatuurlauda, autoistmeid, tekstiilpindu või jalamatte – te ulatute kindlasti ka kõige väiksemate pragude ja vahedeni.
Kärcheri uus autosalongide puhastuskomplekt tagab täieliku puhtuse: tolmuharja ja eriotsakut kasutades muutub muidu vaevarikas autosalongi puhastamine lihtsamaks kui kunagi varem. Painduv ja reguleeritava pikkusega voolik tagab väga lihtsa käsitsemise: sellega pääseb juurde ka kõige väiksematele pragudele ja raskesti ligipääsetavatele kohtadele. Komplekti abil saab puhastada kõik polsterdatud pinnad, põrandamatid ja armatuurlaua, keskkonsooli ja pagasiruumi – tulemuseks on säravpuhas salong.
Omadused ja tulu
Lai valik tarvikuid kõikide autosalongi sisepindade puhastamiseks
Painduv voolik tagab parima paindlikkuse ja seega ka maksimaalse liikumisvabaduse
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|415 x 120 x 43
Kasutusvaldkonnad
- Armatuurlaud
- Keskkonsool
- Jalamatid
- Kõvakattega põrandad
- Autoistmed
- Pagasiruum