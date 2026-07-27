Autopuhastuskomplekt

Autosalongide puhastuskomplekti on lihtne kasutada ning see sisaldab tolmuharja, eriotsakut ja painduvat voolikut, et mugavalt puhastada kogu autosalong. Ükskõik kas puhastate armatuurlauda, autoistmeid, tekstiilpindu või jalamatte – te ulatute kindlasti ka kõige väiksemate pragude ja vahedeni.