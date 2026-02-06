Autosalongi puhastuskomplekt
Jalaruumist ja istmetest kuni pagasiruumini: Kärcheri spetsiaalne lisatarvikute komplekt Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele tagab katkematu töö autosalongi puhastamisel.
Laia valikuga lisatarvikute komplekti kuuluvad 1,5-meetrine pikendusvoolik, eriti pikk pragude puhastamise otsak, autootsak, kõvade harjastega imemishari, pehmete harjastega imemishari ning mikrokiudlapp siledate pindade ja akende puhastamiseks. Nende tarvikute abil on autosalongi puhastamine imelihtne ning autost saab kiiresti plekivaba ja mugav koht. Olgu selleks jalaruum, põrandamatid, autoistmed, armatuurlaud, keskkonsool, aknad või pagasiruum: selle lisatarvikute komplektiga saab auto kiiresti seest säravpuhtaks. Komplektiga saab täiuslikult puhtaks isegi raskesti ligipääsetavad kohad, näiteks praod, ning ka tundlikud pinnad. Lisatarvikute komplekt sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.
Omadused ja tulu
Kõikehõlmav lisatarvikute komplekt auto kõikide sisepindade põhjalikuks puhastamiseks
Sisaldab 1,5 m pikendusvoolikut, et tagada suurem tööraadius ja liikumisvabadus
Lisatarvikute komplekt kõigile Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (osa)
|6
|Kiudkangas
|80% polüestrit, 20% polüamiidi
|Standardne nimilaius (mm)
|35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|560 x 230 x 130
Kokkusobivad masinad
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact akukomplektiga
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 + filter bags
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 Premium akukomplektiga
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20 (YYY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 akukomplektiga
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Kasutusvaldkonnad
- Esikud
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Auto küljesahtlid
- Armatuurlaud
- Keskkonsool
- Pagasiruum
- Autoistmed
- Tagaiste
- Jalaruum
- Tuuleklaasid