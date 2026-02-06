Laia valikuga lisatarvikute komplekti kuuluvad 1,5-meetrine pikendusvoolik, eriti pikk pragude puhastamise otsak, autootsak, kõvade harjastega imemishari, pehmete harjastega imemishari ning mikrokiudlapp siledate pindade ja akende puhastamiseks. Nende tarvikute abil on autosalongi puhastamine imelihtne ning autost saab kiiresti plekivaba ja mugav koht. Olgu selleks jalaruum, põrandamatid, autoistmed, armatuurlaud, keskkonsool, aknad või pagasiruum: selle lisatarvikute komplektiga saab auto kiiresti seest säravpuhtaks. Komplektiga saab täiuslikult puhtaks isegi raskesti ligipääsetavad kohad, näiteks praod, ning ka tundlikud pinnad. Lisatarvikute komplekt sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.