Autotarvikute komplekt
Mudelitele VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax ette nähtud autotarvikute komplektiga puhastate sõiduki salongi hetkega.
Sõiduki salongi optimaalne puhastamine seadmetele VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax ette nähtud autotarvikute erikomplektiga. Lai polstriotsik võimaldab auto polstri ja istmed puhastada kiirelt ja tõhusalt. Painduv pikendusvoolik sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate kohtade, näiteks pilude puhastamiseks ning pikk ja painduv piluotsik mahub ka kitsastesse kohtadesse.
Omadused ja tulu
Lai polstriotsik
- Puhastab ka suuremaid pindu kiiresti ja tõhusalt.
Paindlik piluotsik
- Paindlik piluotsik võimaldab puhastada ka kitsaid kohti.
Painduv pikendusvoolik
- Pikendusvoolikuga on võimalik jõuda ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Autosalongid
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Autoistmed