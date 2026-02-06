Sõiduki salongi optimaalne puhastamine seadmetele VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax ette nähtud autotarvikute erikomplektiga. Lai polstriotsik võimaldab auto polstri ja istmed puhastada kiirelt ja tõhusalt. Painduv pikendusvoolik sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate kohtade, näiteks pilude puhastamiseks ning pikk ja painduv piluotsik mahub ka kitsastesse kohtadesse.