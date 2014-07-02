Lühike ja käepärane vahutoru, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine puhastusvahendi paak. Oma kompaktse disaini tõttu sobib vahutoru hästi sõidukite puhastamiseks. Komplekti kuuluvad ka: pöörlev konnektor (M 22 x 1,5) ja puhastusvahendi doseerimisfunktsioon, mis toimib torul asuva juhtnupu abil.