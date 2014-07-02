Balloonivahutoru, 1200 l/h -
Lühike ja käepärane pesutoru, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine pesuaine paak. Oma kompaktse kujunduse tõttu sobib autode puhastamiseks.
Lühike ja käepärane vahutoru, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine puhastusvahendi paak. Oma kompaktse disaini tõttu sobib vahutoru hästi sõidukite puhastamiseks. Komplekti kuuluvad ka: pöörlev konnektor (M 22 x 1,5) ja puhastusvahendi doseerimisfunktsioon, mis toimib torul asuva juhtnupu abil.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|max. 1200
|Maksimaalne rõhk (bar)
|180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
Kokkusobivad masinad
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