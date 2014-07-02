Balloonivahutoru, 1200 l/h -

Lühike ja käepärane pesutoru, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine pesuaine paak. Oma kompaktse kujunduse tõttu sobib autode puhastamiseks.

Lühike ja käepärane vahutoru, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine puhastusvahendi paak. Oma kompaktse disaini tõttu sobib vahutoru hästi sõidukite puhastamiseks. Komplekti kuuluvad ka: pöörlev konnektor (M 22 x 1,5) ja puhastusvahendi doseerimisfunktsioon, mis toimib torul asuva juhtnupu abil.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) max. 1200
Maksimaalne rõhk (bar) 180
Temperatuur (°C) max. 60
Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,7
Lisatarvikud
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