Otsaku korpus on valmistatud töökindlast ja vastupidavast pliivabast messingist, mis talub kõrgsurvepesu koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega: Kärcheri vahuotsak Advanced 1 üllatab oma kõrge kvaliteediga. Puhastusvahendite jaoks on otsakul ergonoomiline ja stabiilne mahuti, millel on täiendav kinnihoidmise võimalus kaela juures ja suur täiteava. Pihustusnurka saab mugavalt reguleerida, puhastusvahendi täpne doseerimine toimub kolmeastmeliselt, tagades täpselt õige puhastusvahendi koguse. Integreeritud sulgur takistab tõhusalt puhastusvahendi dosaatori tahtmatut reguleerimist. Vahuotsak sobib Kärcheri servojuhtimiseta kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 400–600 l/h.