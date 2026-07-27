Balloonivahutoru, Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Kõrgekvaliteetne ja töökindel muudetava pihustusnurgaga vahutosak Advanced 1, mille korpus on valmistatud pliivabast messingist. Kärcheri kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 400–600 l/h.
Otsaku korpus on valmistatud töökindlast ja vastupidavast pliivabast messingist, mis talub kõrgsurvepesu koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega: Kärcheri vahuotsak Advanced 1 üllatab oma kõrge kvaliteediga. Puhastusvahendite jaoks on otsakul ergonoomiline ja stabiilne mahuti, millel on täiendav kinnihoidmise võimalus kaela juures ja suur täiteava. Pihustusnurka saab mugavalt reguleerida, puhastusvahendi täpne doseerimine toimub kolmeastmeliselt, tagades täpselt õige puhastusvahendi koguse. Integreeritud sulgur takistab tõhusalt puhastusvahendi dosaatori tahtmatut reguleerimist. Vahuotsak sobib Kärcheri servojuhtimiseta kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 400–600 l/h.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|400 - 600
|Düüsi suurus ( )
|38
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Doseerimine (%)
|1 - 2 - 4
|Paagi maht (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
Kokkusobivad masinad
- AKU HD 4/11 C Bp Pack, aku ja laadija komplektis
- HD 4/11 C Bp, ilma aku ja laadijata
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 M Cage
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
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