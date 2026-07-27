Balloonivahutoru, Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Välja töötatud Kärcheri servojuhtimiseta kõrgsurvepesuritele: vahuotsak Advanced 2 avaldab muljet oma pliivabast messingist korpusega, mis võimaldab seda kasutada koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega.
Vahuotsak Advanced 2 on spetsiaalselt välja töötatud Kärcheri servojuhtimiseta kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700–800 l/h. Selle töökindel korpus on valmistatud kõrgekvaliteetsest pliivabast messingist ning võimaldab kasutada ka tugevatoimelisi puhastusvahendeid, mida saab 3-astmelise süsteemiga äärmiselt täpselt doseerida. Integreeritud sulgur takistab tõhusalt puhastusvahendi dosaatori tahtmatut reguleerimist ning otsaku pihustusnurka saab mugavalt reguleerida. Lisaks kõigele muule on vahuotsakul ergonoomiline ja eriti stabiilne puhastusvahendi konteiner, millel on suur täiteava ja täiendav hoidmiskoht konteineri kaela juures.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|700 - 800
|Düüsi suurus ( )
|45
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Doseerimine (%)
|1 - 2 - 4
|Paagi maht (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
Kokkusobivad masinad
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
Lisatarvikud
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