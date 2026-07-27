Vahuotsak Advanced 2 on spetsiaalselt välja töötatud Kärcheri servojuhtimiseta kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700–800 l/h. Selle töökindel korpus on valmistatud kõrgekvaliteetsest pliivabast messingist ning võimaldab kasutada ka tugevatoimelisi puhastusvahendeid, mida saab 3-astmelise süsteemiga äärmiselt täpselt doseerida. Integreeritud sulgur takistab tõhusalt puhastusvahendi dosaatori tahtmatut reguleerimist ning otsaku pihustusnurka saab mugavalt reguleerida. Lisaks kõigele muule on vahuotsakul ergonoomiline ja eriti stabiilne puhastusvahendi konteiner, millel on suur täiteava ja täiendav hoidmiskoht konteineri kaela juures.