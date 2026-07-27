Balloonivahutoru, Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Välja töötatud kasutamiseks spetsiaalselt koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega: Kärcheri kõrgsurvepesuritele valmistatud kõrgekvaliteetne reguleeritava pihustusnurgaga vahuotsak Advanced 3, mis on valmistatud pliivabast messingist.
Lihtne käsitseda, väga hea kvaliteediga vaht ning tänu pliivabast messingist korpusele saab otsakut kasutada ka tugevatoimeliste puhastusvahenditega: Kärcheri töökindel ja väga kõrge kvaliteediga vahuotsak Advanced 3, mis on ette nähtud Kärcheri servojuhtimisega kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 900–2500 l/h. Lisaks kõigele muule on vahuotsakul ergonoomiline ja eriti stabiilne puhastusvahendi konteiner, millel on suur täiteava ja täiendav hoidmiskoht konteineri kaela juures. Tänu täpsele 3-astmelisele doseerimisele läbi integreeritud sulguri, ei ole puhastusahendi tahtmatu reguleerimine praktiliselt võimalik. Sõltuvalt puhastustoimingust saab pihustusnurka paindlikult muuta.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|900 - 2500
|Düüsi suurus ( )
|38
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Doseerimine (%)
|1 - 2 - 4
|Paagi maht (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
Videos
Kokkusobivad masinad
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 CX
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
Lisatarvikud
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