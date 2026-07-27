Lihtne käsitseda, väga hea kvaliteediga vaht ning tänu pliivabast messingist korpusele saab otsakut kasutada ka tugevatoimeliste puhastusvahenditega: Kärcheri töökindel ja väga kõrge kvaliteediga vahuotsak Advanced 3, mis on ette nähtud Kärcheri servojuhtimisega kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 900–2500 l/h. Lisaks kõigele muule on vahuotsakul ergonoomiline ja eriti stabiilne puhastusvahendi konteiner, millel on suur täiteava ja täiendav hoidmiskoht konteineri kaela juures. Tänu täpsele 3-astmelisele doseerimisele läbi integreeritud sulguri, ei ole puhastusahendi tahtmatu reguleerimine praktiliselt võimalik. Sõltuvalt puhastustoimingust saab pihustusnurka paindlikult muuta.