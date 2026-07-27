Balloonivahutoru, Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Välja töötatud kasutamiseks spetsiaalselt koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega: Kärcheri kõrgsurvepesuritele valmistatud kõrgekvaliteetne reguleeritava pihustusnurgaga vahuotsak Advanced 3, mis on valmistatud pliivabast messingist.

Lihtne käsitseda, väga hea kvaliteediga vaht ning tänu pliivabast messingist korpusele saab otsakut kasutada ka tugevatoimeliste puhastusvahenditega: Kärcheri töökindel ja väga kõrge kvaliteediga vahuotsak Advanced 3, mis on ette nähtud Kärcheri servojuhtimisega kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 900–2500 l/h. Lisaks kõigele muule on vahuotsakul ergonoomiline ja eriti stabiilne puhastusvahendi konteiner, millel on suur täiteava ja täiendav hoidmiskoht konteineri kaela juures. Tänu täpsele 3-astmelisele doseerimisele läbi integreeritud sulguri, ei ole puhastusahendi tahtmatu reguleerimine praktiliselt võimalik. Sõltuvalt puhastustoimingust saab pihustusnurka paindlikult muuta.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 900 - 2500
Düüsi suurus ( ) 38
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Doseerimine (%) 1 - 2 - 4
Paagi maht (l) 1
Temperatuur (°C) max. 60
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,8
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