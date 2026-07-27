Balloonivahutoru, Advanced

Lühike ja käepärane vahuotsak, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine puhastusvahendi paak. Oma kompaktse disaini tõttu sobib hästi sõidukite puhastamiseks.

Lühike ja käepärane vahuotsak, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine puhastusvahendi paak. Oma kompaktse disaini tõttu sobib hästi sõidukite puhastamiseks. Komplekti kuuluvad ka: pöörlev konnektor (M 22 x 1,5) ja puhastusvahendi doseerimisfunktsioon, mis toimib otsakul asuva juhtnupu abil.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Düüsi suurus ( ) 42
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Temperatuur (°C) max. 60
Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,8
Lisatarvikud
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