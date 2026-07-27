Balloonivahutoru, Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 350–600 l/h: uus, väga töökindel ja kõrgekvaliteetne vahuotsak Basic 1, mis tekitab esmaklassilise kvaliteediga vahu, tarbides samas poole vähem puhastusvahendit.

Kui kasutada uut vahuotsakut Basic 1 koos Kärcheri puhastusvahendiga RM 838 VehiclePro, on puhastusvahendi kulu umbes poole väiksem. Vahuotsak on välja töötatud Servo Control funktsioonita kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 350–600 liitrit tunnis. Kvaliteetset vahtu tekitavat otsakut on lihtne kasutada ja see on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest – messingist korpus tagab pika kasutusea. Doseerimist saab integreeritud plaadi abil kolmeastmeliselt reguleerida, kusjuures on tahtmatu reguleerimine on välistatud. Tugeval ja ergonoomilisel puhastusvahendi konteineril, mis on tänu oma kujule ka äärmiselt stabiilne, on suur täiteava, mitmekäiguline keere, mistõttu saab seda asendada kiiresti, ja täiendav kinnihoidmiskoht otsaku kaelal.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 350 - 600
Düüsi suurus ( ) 38
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Doseerimine (%) 1 - 2 - 4
Paagi maht (l) 1
Temperatuur (°C) max. 60
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,8
Videos
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.