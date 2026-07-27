Balloonivahutoru, Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 350–600 l/h: uus, väga töökindel ja kõrgekvaliteetne vahuotsak Basic 1, mis tekitab esmaklassilise kvaliteediga vahu, tarbides samas poole vähem puhastusvahendit.
Kui kasutada uut vahuotsakut Basic 1 koos Kärcheri puhastusvahendiga RM 838 VehiclePro, on puhastusvahendi kulu umbes poole väiksem. Vahuotsak on välja töötatud Servo Control funktsioonita kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 350–600 liitrit tunnis. Kvaliteetset vahtu tekitavat otsakut on lihtne kasutada ja see on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest – messingist korpus tagab pika kasutusea. Doseerimist saab integreeritud plaadi abil kolmeastmeliselt reguleerida, kusjuures on tahtmatu reguleerimine on välistatud. Tugeval ja ergonoomilisel puhastusvahendi konteineril, mis on tänu oma kujule ka äärmiselt stabiilne, on suur täiteava, mitmekäiguline keere, mistõttu saab seda asendada kiiresti, ja täiendav kinnihoidmiskoht otsaku kaelal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|350 - 600
|Düüsi suurus ( )
|38
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Doseerimine (%)
|1 - 2 - 4
|Paagi maht (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
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Kokkusobivad masinad
- AKU HD 4/11 C Bp Pack, aku ja laadija komplektis
- HD 4/11 C Bp, ilma aku ja laadijata
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 M Cage
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
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