Kui kasutada uut vahuotsakut Basic 1 koos Kärcheri puhastusvahendiga RM 838 VehiclePro, on puhastusvahendi kulu umbes poole väiksem. Vahuotsak on välja töötatud Servo Control funktsioonita kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 350–600 liitrit tunnis. Kvaliteetset vahtu tekitavat otsakut on lihtne kasutada ja see on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest – messingist korpus tagab pika kasutusea. Doseerimist saab integreeritud plaadi abil kolmeastmeliselt reguleerida, kusjuures on tahtmatu reguleerimine on välistatud. Tugeval ja ergonoomilisel puhastusvahendi konteineril, mis on tänu oma kujule ka äärmiselt stabiilne, on suur täiteava, mitmekäiguline keere, mistõttu saab seda asendada kiiresti, ja täiendav kinnihoidmiskoht otsaku kaelal.