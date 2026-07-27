Balloonivahutoru, Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

Uus ja äärmiselt töökindel vahuotsak Basic 2, mis on välja töötatud eelkõige kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700–800 l/h. Kvaliteetne vaht poole väiksema puhastusvahendi kuluga.

Kvaliteetne töö ja töökindlate komponentide, näiteks messingist korpuse kasutamine tagavad Kärcheri uue vahuotsaku Basic 2 pika kasutusea. Otsak, mis tekitab kvaliteetse vahu, on ette nähtud kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700–800 liitrit tunnis ja millel puudub Servo Control funktsioon. Kasutades puhastusvahendit RM 838 VehiclePro, väheneb puhastusvahendi tarbimine samas ligi poole võrra. Integreeritud plaat tagab puhastusvahendi täpse, kolmeastmelise reguleerimise ja välistab tahtmatu reguleerimise. Lisaks on stabiilset, töökindlat ja ergonoomilist puhastusvahendi paaki väga lihtne täita, kuna sellel on suur täiteava ja seda on lihtne vahetada.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 700 - 800
Düüsi suurus ( ) 45
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Doseerimine (%) 1 - 2 - 4
Paagi maht (l) 1
Temperatuur (°C) max. 60
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,8
Videos
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.