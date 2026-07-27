Kvaliteetne töö ja töökindlate komponentide, näiteks messingist korpuse kasutamine tagavad Kärcheri uue vahuotsaku Basic 2 pika kasutusea. Otsak, mis tekitab kvaliteetse vahu, on ette nähtud kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700–800 liitrit tunnis ja millel puudub Servo Control funktsioon. Kasutades puhastusvahendit RM 838 VehiclePro, väheneb puhastusvahendi tarbimine samas ligi poole võrra. Integreeritud plaat tagab puhastusvahendi täpse, kolmeastmelise reguleerimise ja välistab tahtmatu reguleerimise. Lisaks on stabiilset, töökindlat ja ergonoomilist puhastusvahendi paaki väga lihtne täita, kuna sellel on suur täiteava ja seda on lihtne vahetada.