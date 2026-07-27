Balloonivahutoru, Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
Uus ja äärmiselt töökindel vahuotsak Basic 2, mis on välja töötatud eelkõige kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700–800 l/h. Kvaliteetne vaht poole väiksema puhastusvahendi kuluga.
Kvaliteetne töö ja töökindlate komponentide, näiteks messingist korpuse kasutamine tagavad Kärcheri uue vahuotsaku Basic 2 pika kasutusea. Otsak, mis tekitab kvaliteetse vahu, on ette nähtud kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700–800 liitrit tunnis ja millel puudub Servo Control funktsioon. Kasutades puhastusvahendit RM 838 VehiclePro, väheneb puhastusvahendi tarbimine samas ligi poole võrra. Integreeritud plaat tagab puhastusvahendi täpse, kolmeastmelise reguleerimise ja välistab tahtmatu reguleerimise. Lisaks on stabiilset, töökindlat ja ergonoomilist puhastusvahendi paaki väga lihtne täita, kuna sellel on suur täiteava ja seda on lihtne vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|700 - 800
|Düüsi suurus ( )
|45
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Doseerimine (%)
|1 - 2 - 4
|Paagi maht (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
Videos
Kokkusobivad masinad
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
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