Balloonivahutoru, Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
Kõrgekvaliteetne, lihtne ja vastupidav: vahuotsak Basic 3, mis on välja töötatud eelkõige kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 900–2500 l/h. Vähendab puhastusvahendi kulu kuni poole võrra, säilitades samas vahu optimaalse kvaliteedi.
Kärcheri uus muljetavaldavate funktsioonidega vahuotsak Basic 3 on välja töötatud Kärcheri kõrgsurvepesuritele, millel on Servo Control funktsioon ja mille veevoolu hulk on 900–2500 liitrit tunnis. Kui kasutada otsakus näiteks pesuvahendit RM 838 VehiclePro, on pesuvahendi kulu kuni 50% väiksem, samas kui tekitatav vaht on endiselt väga hea kvaliteediga. Töökindel messingkorpus ja teised otsaku kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea ning nutikas kolmeastmeline doseerimismeetod ennetab tänu integreeritud plaadile soovimatuid reguleerimisi. Puhastusvahendi konteineril on samuti eriomadused: stabiilne ja ergonoomiline kuju tagab täiendava kinnihoidmiskoha konteineri kaelal, suur täiteava võimaldab lihtsamat täitmist ja mitmekäigulise keerme tõttu on konteinerit lihtne asendada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|900 - 2500
|Düüsi suurus ( )
|38
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Doseerimine (%)
|1 - 2 - 4
|Paagi maht (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
Videos
Kokkusobivad masinad
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.