Kärcheri uus muljetavaldavate funktsioonidega vahuotsak Basic 3 on välja töötatud Kärcheri kõrgsurvepesuritele, millel on Servo Control funktsioon ja mille veevoolu hulk on 900–2500 liitrit tunnis. Kui kasutada otsakus näiteks pesuvahendit RM 838 VehiclePro, on pesuvahendi kulu kuni 50% väiksem, samas kui tekitatav vaht on endiselt väga hea kvaliteediga. Töökindel messingkorpus ja teised otsaku kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea ning nutikas kolmeastmeline doseerimismeetod ennetab tänu integreeritud plaadile soovimatuid reguleerimisi. Puhastusvahendi konteineril on samuti eriomadused: stabiilne ja ergonoomiline kuju tagab täiendava kinnihoidmiskoha konteineri kaelal, suur täiteava võimaldab lihtsamat täitmist ja mitmekäigulise keerme tõttu on konteinerit lihtne asendada.