Battery power 3.6/25
Mahtuvusega 2,5 Ah vahetatav aku Kärcher Battery Power sobib kasutamiseks kõigis 4 V akuga Kärcher Battery Power töötavates seadmetes.
Erakordselt pikaajaline aku tööaeg ja tipptasemel jõudlus: mahtuvusega 2,5 Ah vahetatav aku Kärcher Battery Power on varustatud lihtsa kinnitusmehhanismiga, mis muudab aku sisestamise ja eemaldamise kiireks ja lihtsaks vajaduseta kasutada tööriistu. Seadme tööaega saab lisaakudega pikendada kui tahes kaua, mis tagab kasutamise maksimaalse paindlikkuse. Kontaktide süsteem ja kaitseklass IPX4 pihustatud vee eest tagavad isegi suure voolutarbega seadmete ohutu kasutamise. Kvaliteetsed liitiumioonelemendid on muljetavaldavad tänu oma järjepidevale toimimisele, vältides isetühjenemist ja mäluefekti (sagedasest osalisest tühjenemisest tingitud vähenenud mahtuvust). Täiendav eelis on pehme puutepind optimaalseks käsitsemiseks, et vältida vahetamisel aku libisemist. Kauakestvus tänu akude universaalsusele: mahtuvusega 2,5 Ah vahetatav aku Kärcher Battery Power sobib kõigile seadmetele, mis kasutavad 4 V vahetatavate akude Kärcher Battery Power süsteemi – isegi kahe akuga seadmetele.
Omadused ja tulu
4 V vahetatav aku Kärcher Battery PowerSobib kõigile 4 V akuga Kärcher Battery Power seadmetele. Isegi seadmetele, mis on võimsamad ja mis seetõttu vajavad kahte akut. Suurema paindlikkuse ja töövalmiduse tagamiseks saate oma seadme tööaega igal ajal täiendava akuga pikendada. Aku säästev ja kulutõhus kasutamine erinevatel seadmetel.
Võimas liitiumioonelement2,5 Ah liitiumioonaku tagab järjepideva toite, vältides samas isetühjenemist ja mäluefekti. Elemendi vaskkontaktiga, mis tagab väiksema takistuse ja suurema võimsuse.
kaitseklass IPX4 – kaitstud pihustusvee eestOptimaalne kaitse pihustusvee eest, seega ideaalne kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Tolmu- ja korrosioonikaitsega ning mehaaniliselt kaitstud korpus.
Pehme pidemega avamismehhanism
- Kiirem ja lihtsam aku vahetamine – tööriistu pole vaja.
- Mugav eemaldada ilma libisemiseta tänu süvistatud pidemetele.
Tõhus akuhaldussüsteem
- Töötab tühjendus- ja laadimisprotsessi ajal parima jõudluse tagamiseks elemendi optimaalsete parameetritega.
- Kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja täieliku tühjenemise eest.
- Pikem aku tööiga.
Temperatuuri reguleerimine
- Tipptasemel jõudlus tänu tõhusale heitsoojuse kontseptile.
Ohutu ja kvaliteetne kontaktisüsteem viie kontaktiga pistikuga
- Kõrgeim ohutustase seadme kasutamisel ja laadimisel.
- Sama kehtib ka suure voolutugevuse korral.
Tugev kest
- Kärcheri akukorpused on äärmiselt löögikindlad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|4 V Aku platvorm
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Kaitseklass
|IPX4
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|97 x 30 x 37