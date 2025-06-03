Erakordselt pikaajaline aku tööaeg ja tipptasemel jõudlus: mahtuvusega 2,5 Ah vahetatav aku Kärcher Battery Power on varustatud lihtsa kinnitusmehhanismiga, mis muudab aku sisestamise ja eemaldamise kiireks ja lihtsaks vajaduseta kasutada tööriistu. Seadme tööaega saab lisaakudega pikendada kui tahes kaua, mis tagab kasutamise maksimaalse paindlikkuse. Kontaktide süsteem ja kaitseklass IPX4 pihustatud vee eest tagavad isegi suure voolutarbega seadmete ohutu kasutamise. Kvaliteetsed liitiumioonelemendid on muljetavaldavad tänu oma järjepidevale toimimisele, vältides isetühjenemist ja mäluefekti (sagedasest osalisest tühjenemisest tingitud vähenenud mahtuvust). Täiendav eelis on pehme puutepind optimaalseks käsitsemiseks, et vältida vahetamisel aku libisemist. Kauakestvus tänu akude universaalsusele: mahtuvusega 2,5 Ah vahetatav aku Kärcher Battery Power sobib kõigile seadmetele, mis kasutavad 4 V vahetatavate akude Kärcher Battery Power süsteemi – isegi kahe akuga seadmetele.