Battery power vahetatav aku 36/50

Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 36 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kõikidele 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi seadmetele.

Miks omada mitut, kui piisab ühest: Kärcheri 36 V/5,0 Ah Battery Power vahetatavat akut saab kasutada kõikidel 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi seadmetel. Nii ei pea te ostma mitut akut. Aku tagab ühtlase võimsuse tänu oma liitiumioonelementidele. Aku isetühjenemine ja võimsuse kadumine sagedase osalise tühjenemise (mälumõju) tõttu kuuluvad nüüd minevikku. Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga integreeritud LCD-ekraan kuvab allesjäänud tööaja, laadimise oleku ja aku mahutavuse. Tänu meeldivalt pehmele korpusele ei libise aku isegi siledatel ja kaldus pindadel.

Omadused ja tulu
Battery power vahetatav aku 36/50: Uuenduslik reaalaja tehnoloogia (Real Time Technology)
Uuenduslik reaalaja tehnoloogia (Real Time Technology)
Integreeritud LCD-ekraan näitab pidevalt aku järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja laadimisseisundit.
Battery power vahetatav aku 36/50: Kärcheri 36 V akuplatvorm
Kärcheri 36 V akuplatvorm
Kasutamiseks kõikide Kärcheri 36 V Battery Power akut kasutavatel seadmetel. Kasutamiseks kõikide Kärcheri 36 V Battery Power + akut kasutavatel seadmetel.
Battery power vahetatav aku 36/50: Võimsad liitiumioon akuelemendid
Võimsad liitiumioon akuelemendid
Liitiumioon aku garanteerib ühtlase võimsuse ja ennetab isetühjenemist ja mälumõju.
Automaatne hoiurežiim
  • Pikendab akude eluiga
IPX 5 - kaitstud kõikidest suundadest tulevate veejugade eest
  • Kindel joavastane kaitse kasutuse ajal.
Tõhus temperatuuri reguleerimine
  • Parim tulemus tänu tõhusale soojuspuhvrile ja nutikale akukontrollile.
Nutikas akutaseme jälgimine
  • Kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja täiesti tühjaks kulumise eest.
Tugev korpus
  • Kärcheri akukorpused on äärmiselt löögikindlad.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 36
Mahutavus (Ah) 5
Energia (Wh) 180
Värvus Must
Kaal (kg) 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 1,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 134 x 88 x 118
Battery power vahetatav aku 36/50
Battery power vahetatav aku 36/50
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