Battery power vahetatav aku 36/50
Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 36 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kõikidele 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi seadmetele.
Miks omada mitut, kui piisab ühest: Kärcheri 36 V/5,0 Ah Battery Power vahetatavat akut saab kasutada kõikidel 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi seadmetel. Nii ei pea te ostma mitut akut. Aku tagab ühtlase võimsuse tänu oma liitiumioonelementidele. Aku isetühjenemine ja võimsuse kadumine sagedase osalise tühjenemise (mälumõju) tõttu kuuluvad nüüd minevikku. Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga integreeritud LCD-ekraan kuvab allesjäänud tööaja, laadimise oleku ja aku mahutavuse. Tänu meeldivalt pehmele korpusele ei libise aku isegi siledatel ja kaldus pindadel.
Omadused ja tulu
Uuenduslik reaalaja tehnoloogia (Real Time Technology)Integreeritud LCD-ekraan näitab pidevalt aku järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja laadimisseisundit.
Kärcheri 36 V akuplatvormKasutamiseks kõikide Kärcheri 36 V Battery Power akut kasutavatel seadmetel. Kasutamiseks kõikide Kärcheri 36 V Battery Power + akut kasutavatel seadmetel.
Võimsad liitiumioon akuelemendidLiitiumioon aku garanteerib ühtlase võimsuse ja ennetab isetühjenemist ja mälumõju.
Automaatne hoiurežiim
- Pikendab akude eluiga
IPX 5 - kaitstud kõikidest suundadest tulevate veejugade eest
- Kindel joavastane kaitse kasutuse ajal.
Tõhus temperatuuri reguleerimine
- Parim tulemus tänu tõhusale soojuspuhvrile ja nutikale akukontrollile.
Nutikas akutaseme jälgimine
- Kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja täiesti tühjaks kulumise eest.
Tugev korpus
- Kärcheri akukorpused on äärmiselt löögikindlad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Mahutavus (Ah)
|5
|Energia (Wh)
|180
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|134 x 88 x 118
Videos
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