Miks omada mitut, kui piisab ühest: Kärcheri 36 V/5,0 Ah Battery Power vahetatavat akut saab kasutada kõikidel 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi seadmetel. Nii ei pea te ostma mitut akut. Aku tagab ühtlase võimsuse tänu oma liitiumioonelementidele. Aku isetühjenemine ja võimsuse kadumine sagedase osalise tühjenemise (mälumõju) tõttu kuuluvad nüüd minevikku. Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga integreeritud LCD-ekraan kuvab allesjäänud tööaja, laadimise oleku ja aku mahutavuse. Tänu meeldivalt pehmele korpusele ei libise aku isegi siledatel ja kaldus pindadel.