Blade set RCX
Robotniiduki RCX asendusterad tagavad žileti terava muru niitmise. Terasid vahetatakse regulaarselt, et tagada püsivalt kõrge niitmise efektiivsus.
Tõhusa lõikamise ja terve muru tagamiseks tuleks robotniiduki terasid vahetada iga kuu kuni kahe kuu tagant. Terad on mõlemalt poolt täielikult teritatud ja karastatud, tagades pikema kasutusea. Komplekt koosneb 12 asendusterast ja 12 kruvist, mida saab hõlpsasti käsitsi vahetada, et tera oleks lihtne vahetada.
Omadused ja tulu
Terad mõlemalt poolt teritatud
- Teravaks muru niitmiseks.
- Pöörates niidukit vaheldumisi mõlemas suunas, mõjuvad terad mõlemalt poolt ja jäävad teravaks kaks korda kauem.
Lihtne muutmine
- Lihtne teravahetus vaid mõne sammuga.
- Tera vahetamiseks on vaja ainult kruvikeerajat ja tugevaid kindaid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|12
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|36 x 18 x 1