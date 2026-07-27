Tõhusa lõikamise ja terve muru tagamiseks tuleks robotniiduki terasid vahetada iga kuu kuni kahe kuu tagant. Terad on mõlemalt poolt täielikult teritatud ja karastatud, tagades pikema kasutusea. Komplekt koosneb 12 asendusterast ja 12 kruvist, mida saab hõlpsasti käsitsi vahetada, et tera oleks lihtne vahetada.