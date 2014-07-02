Boorkarbiiddüüs 1000 l/h

Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiiddüüs pidevaks kasutamiseks.

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Tehnilised andmed

Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
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