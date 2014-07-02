Boorkarbiiddüüs 1000 l/h seadmetele
Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiiddüüs pidevaks kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
Kokkusobivad masinad
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- Liivaprits veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikuta)
- Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsid ei kuulu komplekti)