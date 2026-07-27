Brush Spot SE 2, SE 3-18
Kiire ja tõhus plekieemaldus: Spot Brush on ideaalne tarvik tekstiilipesurile, et eemaldada sihipäraselt ja põhjalikult kangekaelseid plekke polstritelt ja tekstiilidelt.
Spot Brush on ideaalne lahendus tekstiilide süvapuhastuseks ning kiireks ja põhjalikuks plekieemalduseks, mida saab kasutada koos tekstiilipesuritega SE 2 Spot ja SE 3-18 Compact. Kärcheri järeleproovitud tekstiilipesu tehnoloogia koos automaatse vee imemisega puhastamise ajal võimaldab plekke eemaldada sihipäraselt ja ilma tilkumiseta, jättes tekstiilidesse vaid vähesel määral niiskust. Spot Brush harjal on ka muljetavaldav süsteemi puhastusfunktsioon, mis hoiab ära harja määrdumise puhastustööde käigus.
Omadused ja tulu
Uuenduslik Kärcheri tehnoloogia optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseksTugevate või kuivanud plekkide sihipärane ja tõhus eemaldamine. Madal jääkniiskus tekstiilpindade kiireks kuivamiseks. Tilkadeta pealekandmine, sest puhastusprotsessi käigus imetakse vett automaatselt.
Lihtne ja mugav käsitsemineSüsteemi puhastusfunktsioon hoiab ära tarvikute määrdumise puhastamise ajal. Käed jäävad puhtaks ja tarvikud saab kohe pärast kasutamist ära panna. Intuitiivne toimimine.
Pehmed harjasedPlekkide õrn ja põhjalik eemaldamine tekstiilpindadelt.
Sobib tekstiilipesuritele SE 2 Spot ja SE 3-18 Compact
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Polster
- Polsterdatud mööbel
- Autoistmed