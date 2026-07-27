Spot Brush on ideaalne lahendus tekstiilide süvapuhastuseks ning kiireks ja põhjalikuks plekieemalduseks, mida saab kasutada koos tekstiilipesuritega SE 2 Spot ja SE 3-18 Compact. Kärcheri järeleproovitud tekstiilipesu tehnoloogia koos automaatse vee imemisega puhastamise ajal võimaldab plekke eemaldada sihipäraselt ja ilma tilkumiseta, jättes tekstiilidesse vaid vähesel määral niiskust. Spot Brush harjal on ka muljetavaldav süsteemi puhastusfunktsioon, mis hoiab ära harja määrdumise puhastustööde käigus.